Heusden-Zolder - In de wijk Lindeman hebben dieven donderdagmorgen proberen inbreken. Een bewoonster van de Berkenstraat had ’s nachts iets gehoord. ’s Morgens stelde ze braaksporen vast aan haar keukendeur. Mogelijk hadden ze een schroevendraaier gebruikt. De daders geraakten niet binnen. Even verderop in de Populierenstraat was er ook een inbraakpoging. Ook daar stelde de bewoonster vast dat er mogelijk met een schroevendraaier was geprobeerd om binnen te geraken.