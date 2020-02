Sint-Truiden - Bij een controle in de schoolomgeving in de Speelhoflaan in Sint-Truiden zijn woensdag 388 voertuigen gecontroleerd. Zowat 40 procent reed te snel. Dat betekent dat 155 bestuurders een snelheidsboete krijgen. De aangepaste zone 30 in het centrum van Sint-Truiden is sinds eind 2019 in voege. De snelheidsbeperking van 30 km/u geldt binnen de stadsvesten en aan scholen.