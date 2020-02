Hasselt - In de Schimpenstraat in Hasselt hebben dieven proberen inbreken. Dat lukte niet. Ze prutsten dinsdagmorgen aan een deur. In de Alkenstraat is dinsdag rond 8.30 uur een inbraak vastgesteld. De daders doorzochten het huis. Ze waren binnen geraakt via een raam. Het is nog niet duidelijk wat ze stalen.