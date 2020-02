Inbrekers slaan op meerdere adressen toe in Dilsen

Dilsen-Stokkem - dILSEN-stokkem In de Bakkershoefstraat in Dilsen is zaterdagavond ingebroken in een huis. De daders forceerden de voordeur. Ze doorzochten alles. Juwelen werden gestolen. In de Lemmenshoefstraat raakten de daders niet binnen. De voordeur was geforceerd. De bewoners hoorden dit rond 18.30 uur. De daders waren spoorloos. In een huis op de Rijksweg werd rond 22.30 uur een inbraak vastgesteld. Daar werd de voordeur opengebroken. Ook daar hebben de daders het hele huis doorzocht. De daders werden mogelijk gefilmd. De politie analyseert de beelden van de camera. In de Haverstraat werden de bewoners zondagmorgen rond 4.45 uur opgeschrikt door hun alarm. Aan de achterdeur waren braaksporen. De daders zijn niet in het huis geweest. Wel een effectieve inbraak was er in een huis in de Maïsstraat. Daar drongen dieven binnen via de achterdeur. Het alarm begon te loeien, maar de daders konden toch nog juwelen, laptop, geld en gsm stelen. De bewoner zag een verdachte aan de overkant van de straat. De politie werd verwittigd. De agenten zijn de dader nog te voet achterna gelopen, maar de verdachte kon ontkomen door over meerdere omheiningen te springen. Camerabeelden zijn opgevraagd om de inbreker op te sporen.