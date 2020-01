Zware boetes bij controle vrachtwagens

Sint-Truiden / Nieuwerkerken / Gingelom - Politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft donderdag in de drie gemeenten vrachtwagens gecontroleerd. Twee voertuigen werden geïmmobiliseerd totdat deze in regel zijn of tot de boete is betaald. De overtreders kregen zware boetes: 75 euro voor rijden zonder keuringsbewijs, 110 euro voor overtreding inzake rusttijden, 548 euro voor overtreding inzake rij- en rusttijden, 700 euro voor overtreding bij technische eisen vrachtwagen en 1.385 euro voor een vervallen keuring van de oplegger vervallen en meerdere overtredingen inzake rij- en rusttijden.