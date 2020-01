Hasselt / Herk-de-Stad - In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad verkeerscontroles gehouden. Daarbij werden 688 voertuigen gecontroleerd. De controles gebeurden in Hasselt in de Stokrooieweg, op het Solidariteitsplein en op het Leopoldplein. In Herk-de-Stad waren er controles op de Stevoortweg. Er werden in totaal zeven bestuurders onderschept die te veel gedronken hadden. Eén bestuurder met een voorlopig rijbewijs, vergezeld van een passagier die niet voldeed aan de voorwaarden van een begeleider, zat onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. De rijbewijzen van deze bestuurders werden tijdelijk ingetrokken.