Voor ruim 15.000 euro aan boetes geïnd bij controles vrachtwagens

Diepenbeek - De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft donderdag het zwaar vervoer gecontroleerd op de Boudewijnlaan en de Nieuwstraat in Diepenbeek. Van de 20 gecontroleerde vrachtwagens waren er 15 niet in orde. Er werden onmiddellijke inningen alsook processen-verbaal opgesteld ter waarde van maar liefst 15.623 euro. Vier bestuurders waren niet in het bezit van een geldig rijbewijs, twee bestuurders waren niet in orde met het gebruik van de tachograaf, twee bestuurders negeerden de regelgeving ‘uitzonderlijk vervoer’, vier bestuurders respecteerden hun afmetingen niet en/of waren overladen, twee bestuurders waren niet in orde met hun technische eisen en de lading van maar liefst acht bestuurders was niet op correcte wijze verzekerd.