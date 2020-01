Hasselt - Bij een aanrijding tussen drie auto’s op de Sint-Truidersteenweg is donderdag rond 14.15 uur een gewonde gevallen. Woensdagavond rond 17.30 uur is de 74-jarige Marcel N. uit Hasselt gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over het stuur in de Sint-Lambrechts-Herkstraat en belandde tegen een boom.