Sint-Truiden - In de Halmaalweg in Sint-Truiden is vorig weekend ingebroken in een huis. De daders zijn weg met geld. In Bevingen-centrum hebben inbrekers niets kunnen buitmaken. Maandagmorgen is de diefstal van diesel vastgesteld. De daders haalden die uit een voertuig dat in de Tomstraat stond geparkeerd.