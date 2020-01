Zoutleeuw - Een 39-jarige vrouw uit Zoutleeuw is het voorbije weekend betrapt toen zij op de Robeynslaan in Diest onder invloed van drugs reed. Ze kon geen rijbewijs voorleggen en haar voertuig was niet verzekerd en niet ingeschreven bij de Dienst voor het Wegverkeer. De wagen is in beslag genomen. De vrouw zal zich later voor de politierechter in Leuven moeten verantwoorden.