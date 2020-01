Een op tien te snel

Hoeselt / Bilzen / Riemst - De politie heeft vorig weekend snelheidscontroles gehouden in Bilzen in de Rode Kruislaan, Riemsterweg, Waterstraat, Tipstraat en Heesveld, in Riemst waren er controles op de Burgemeester Marresbaan, Tongersesteenweg en Bilzersteenweg. Er werd ook geflitst in de Pasbrugstraat en de Tongersesteenweg. In totaal werden 4.571 wagens gecontroleerd. Daarvan reden er 424 te snel. Dat is bijna een op tien. In de bebouwde kom in Hoeselt (maximaal 50 km/u) reed een bestuurder 86 km/u.