Politie zoekt getuigen van ongeval met vluchtmisdrijf

Hechtel-Eksel / Leopoldsburg - In het centrum van Leopoldsburg aan het station is dinsdagmorgen rond 5.15 uur een mountainbiker in aanrijding gekomen met een auto. De fietser reed op het fietspad en werd gehinderd door een auto. De fietser sloeg over de kop. De automobilist reed door en stopte even verderop om te kijken of hij schade had aan de auto. Daarna is hij weer ingestapt en verder gereden. Mogelijk ging het om een Skoda of een Seat. De 31-jarige fietser is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De Pool woont in Hechtel-Eksel. De politie vraagt dat getuigen van het ongeval zich melden op het nummer 011/399.299.