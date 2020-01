Vijftien fietsers zonder verlichting

Diest - De politie Demerdal (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) heeft dinsdagmorgen vanaf 8 uur in de Kluisbergstraat in Diest de fietsverlichting van 129 fietsers gecontroleerd. Van 15 fietsers was de verlichting niet in orde: 14 minderjarigen zullen een verkeersles moeten volgen, een meerderjarige kreeg een boete van 58 euro. De agenten controleerden ook zes bromfietsen op documenten en snelheid. Drie bromfietsen konden een te hoge snelheid ontwikkelen: twee bromfietsers kwamen er met een waarschuwing vanaf en moeten zich aanbieden voor een hercontrole, één bromfietser was dermate in overtreding dat zijn bromfiets in beslag genomen werd. De controle-actie zal in de loop van de volgende weken op andere locaties worden herhaald.