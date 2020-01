Sint-Truiden - In Engelbamp in Sint-Truiden is zaterdag een inbraak vastgesteld in een gebouw. De daders stalen er een tv, laptop en versterker. In Nieuwenhuyzen werd maandagmorgen een diefstal gemeld van op een werf. Bewoners van de Tongersesteenweg hebben maandagmorgen rond 8.30 uur vastgesteld dat werd ingebroken. Ze stalen er een iPad. De inbrekers reden ook weg met de auto, een Volkswagen.