Lanaken - In een huis in de Heserstraat in Veldwezelt is ingebroken in een huis. Er zou niets zijn gestolen. Wel was er schade aan de achterdeur. In Smeermaas in de Kersenweidestraat is zondag een inbraak vastgesteld. De daders stichtte grote wanorde. De bewoners maken een lijst op van de gestolen spullen.