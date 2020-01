Twaalf foutparkeerders op bon

Hoeselt / Bilzen - De politie heeft zondag een verkeerscontrole gehouden op de Bilzersteenweg in Hoeselt. In Riemst werden meerdere straten gecontroleerd. Daarbij vlogen 12 foutparkeerders op de bon. De auto van een Luikenaar werd in beslag genomen omdat die noch verzekerd noch gekeurd was. De politie liet het rijbewijs intrekken van een druggebruiker die onder invloed van cocaïne reed. Een bestuurder die te veel had gedronken moest 179 euro betalen. Daarnaast waren er nog pv’s voor technische tekortkomingen.