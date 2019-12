Lummen / Beringen - Op de Laan op Heusden in Koersel is dinsdagmiddag een 69-jarige fietser gewond geraakt. Hij kwam in aanrijding met een auto. In Beringen in de Everselstraat zijn dinsdag twee auto’s gebotst. Een 29-jarige bestuurder uit Lummen ging naar een arts voor verzorging. De twee auto’s botsten in een bocht bij het kruisen.