Pelt - In de Dorpsstraat in Pelt is in vier kelders van een flatgebouw ingebroken. Ook in de Houtmolenstraat was er een inbraak in een ondergrondse stalling. Daar werden twee fietsen gestolen. De kans bestaat dat het nog gaat om inbraken van de dief die uit het ziekenhuis kon ontsnappen. Er waren maandag meerdere inbraken in die buurt.