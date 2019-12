Hasselt - De brandweer van Hasselt is dinsdagmorgen rond 3.45 uur opgeroepen voor brand in een huis in de Jan Stolmansstraat in Hasselt. Een pannetje was op het vuur blijven staan en was droog gekookt. Dat gaf veel rook. Er was nog geen brand uitgebroken. De brandweer heeft het huis verlucht. Niemand raakte gewond. Het gezin was tijdig naar buiten gegaan.