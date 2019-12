775 euro boete voor kale banden op oplegger

Bilzen - Op de Alden Biesensingel in Bilzen heeft de politie dinsdag tussen 11.30 en 13 uur een verkeerscontrole gehouden. Daarbij moet een Poolse bestuurder een boete van 179 euro betalen omdat hij te veel had gedronken om te mogen rijden. Er waren ook nog boetes van 58 euro voor versleten banden, 116 euro voor rijden zonder gordel. een trucker moest een boete van 775 euro betalen omdat twee banden kaal waren. Ook de bijkomende signaalinrichting was gebrekkig. Verder waren er nog boetes voor foutief parkeren.