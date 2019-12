Maaseik - Aan de uitrit van de Lidl in de Maastrichtersteenweg in Maaseik zijn dinsdag rond 11 uur twee auto’s gebotst. De 89-jarige bestuurder L.H. en de 62-jarige automobilist B.N. raakten daarbij gewond. Op het stationsplein in Maaseik is dinsdag rond 10.30 uur de 60-jarige fietsster H.M. uit Maaseik gewond geraakt. Ze reed op de rotonde en werd aangereden door een bestuurder die haar niet had opgemerkt.