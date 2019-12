Beringen - Op de Beverlosesteenweg in Beringen is vrijdagavond ingebroken in een huis. De daders zijn weg met gsm’s, 9 millimeter-munitie en reispassen. Op de Kruisbaan is vorige weekend op meerdere plaatsen ingebroken. Zaterdagavond werd geld gestolen op een adres. Een aantal benadeelden moet het nadeel nog doorgeven aan de politie.