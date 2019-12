Hasselt - In Hasselt-centrum is zaterdag op meerdere plaatsen ingebroken. De daders probeerden binnen te geraken in een huis in de Congostraat. Dat lukte niet. Bij de buren raakten ze wel binnen. De buit is nog niet bekend. In de Walputstraat was er ook een inbraak in een huis. In Godsheide in de Kiezelstraat hebben dieven tablets en laptops gestolen bij een woninginbraak. Uit ene gebouw in de Hasseltse Dreef in Stevoort is een som geld gestolen. De inbraak werd zaterdagmorgen vastgesteld.