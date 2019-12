Tongeren - In Koninksem in de Hoogveldstraat hebben dieven via de deur aan de achterzijde proberen inbreken. Ze probeerden ook een rolluik te forceren. De daders geraakten niet binnen. De schade werd zaterdagnamiddag vastgesteld. Zaterdagavond is een inbraak vastgesteld in de Astridlaan in Tongeren. De daders drongen mogelijk binnen via de kelder. Ze haalden alle kasten overhoop. Er werden juwelen gestolen.