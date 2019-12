Lanaken - Onbekenden zijn vrijdagavond omstreeks 17.30 uur binnengedrongen in een woning in de Kompveldstraat in Gellik. Ze verschaften zich wellicht toegang via de achtergelegen velden en forceerden een slaapkamerraam aan de achterzijde van de woonst. De bewoners waren op dat ogenblik niet thuis en werden via hun mobiel alarmsysteem verwittigd. Bij terugkomst stelden ze de inbraak vast waarbij meerdere kamers doorzocht werden. Het was niet meteen duidelijk of er spullen gestolen werden.