Heusden-Zolder - In Heusden in Schreverland is vrijdagavond ingebroken in een huis. De bewoners kwamen rond 19.30 uur thuis en stelden de inbraak vast. Het is niet duidelijk wat er werd gestolen. Even verderop in de Savoerenweg was er die avond ook een inbraak. Daar werd het hele huis overhoop gehaald. In die buurt, in de Meilweg, hadden inbrekers ook toegeslagen. Ook daar werd het hele huis overhoop gehaald.