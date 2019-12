Kinrooi / Maaseik - Een 49-jarige bestuurder uit Kinrooi is zaterdagmorgen bestuurlijk aangehouden na een ongeval op Kloosterbempden in Maaseik. De man reed rond 2 uur ’s morgens over het grasperk tot in de gracht. Het bleef bij stoffelijke schade, maar de dronken bestuurder zorgde voor overlast. Om die reden werd hij voor openbare dronkenschap bestuurlijk aangehouden.