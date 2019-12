Tongeren - Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken op drie plaatsen. Ze sloegen toe in de Wijkstraat, Neremstraat en Viséweg. De bewoner van Neremstraat steld bij zijn thuiskomst vast dat alle ramen openstonden. Alles lag overhoop. Er werden geld en juwelen gestolen. In de Viséweg sloegen de daders een raam in. Daar zou niets zijn meegenomen. Bij de inbraak in de Wijkstraat namen de daders het aquarium mee.