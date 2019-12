Heusden-Zolder - In Heusden in Exelgaarden is op twee plaatsen ingebroken. Woensdagavond werd een raam aan de achterzijde van een huis geforceerd. De daders haalden alles overhoop. Ze stalen er zo’n 400 euro aan munten uit een kast. Bij de buren waren de inbrekers met de schoenen in het salon gaan staan. Ze stalen er onder andere juwelen. In Zolder in de August Vermeylenlaan hadden de daders geprobeerd om een deur te openen met een schroevendraaier. Dat lukte niet.