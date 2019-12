Sint-Truiden - In de Hofstraat in Gelinden is dinsdagavond een auto gestolen. Bij de politie is dinsdagavond een inbraakmelding binnengekomen vanuit de Brugstraat in Sint-Truiden. De daders waren niet binnen geraakt. Woensdagmorgen hebben dieven proberen in te breken in een gebouw op de Tongersesteenweg. Dat lukte niet.