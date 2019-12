Diest - Op diverse plaatsen in de stad zijn de jongste dagen verscheidene fietsdiefstallen gepleegd. Dat was onder meer het geval in de Delphine Alenuslaan, op de Kaai en aan de Turnhoutsebaan, ter hoogte van het station. In de Gasthuisbergstraat drongen dieven binnen in een woning. Over de aard en de omvang van de buit is voorlopig niets geweten. De politie Demerdal kreeg ook melding van een gauwdiefstal in de Michel Theysstraat.