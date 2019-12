Pelt - Maandagmorgen rond 8 uur is brand uitgebroken in een auto op de Napoleonweg in Overpelt. Een bestuurster had haar auto net geparkeerd toen er een steekvlam van onder het dashboard kwam. De vrouw kon op tijd uitstappen en het portier dichtgooien. Het dashboard smolt weg. De oorzaak ligt bij een technisch defect. De Renault Clio is perte total.