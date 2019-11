Heusden-Zolder - De politie heeft donderdagavond op zes plaatsen in Heusden-Zolder snelheidscontroles gehouden. De flitsauto was actief op vier wegen die doorgaans door sluipverkeer worden gebruikt en op twee grote verkeersassen. De controles waren tussen 16 en 22 uur. Van de 1.646 gecontroleerden reden er 329 te snel. Dat is net geen twintig procent. Een van de overtreders zal zijn rijbewijs kwijtspelen omdat hij 88 km/u reed in een straat waar 50 km/u is toegestaan.