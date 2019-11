Voeren - De lokale politie heeft dinsdag flitscontroles uitgevoerd op de Weersterweg in ’s-Gravenvoeren en in Schophem. Van de 104 gecontroleerde voertuigen reden 16 bestuurders te snel (15,4%). In Schophem reed maar liefst 1 bestuurder op 4 sneller dan toegelaten. Hier werd ook de zwaarste inbreuk vastgesteld. Een bestuurder werd geflitst aan een snelheid van 85 km/u waar de maximum toegelaten snelheid 50 km/u is.