Maaseik - Een Maaseikenaar is woensdagmorgen rond 2.45 uur slachtoffer geworden van oplichting via de website ‘Afspraakjes.com’. De man had een afspraakje gemaakt met een vrouw en die kwam inderdaad opdagen. De man betaalt in ruil voor haar diensten, maar zover komt het niet. Opeens zegt de vrouw dat ze eventjes weg moet. Ze is niet meer teruggekomen en de man kon haar ook niet meer bereiken.