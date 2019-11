Ongevallen

Houthalen-Helchteren / Genk / Oudsbergen - Bij een kop-staartaanrijding tussen vier auto’s op de Westerring in Genk zijn dinsdagmorgen twee gewonden gevallen. Het gaat om een vrouw van 19 jaar uit Oudsbergen en een 20-jarige vrouw uit Houthalen-Helchteren. Een 25-jarige vrouw uit Genk is maandagavond rond 17 uur gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto’s in de Omlooplaan. In Waterschei in de Wildekerslaan zijn maandag rond 16 uur een auto en een fietser gebotst. Een 14-jarige jongen uit Genk raakte gewond.