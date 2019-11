Herk-de-Stad - In Donk is vrijdagavond op drie plaatsen ingebroken. In de Kasteelstraat sloegen de daders op twee adressen toe. In een huis werd een raam opengebroken. Daar gingen ze aan de haal met geld, kleding en juwelen. Bij de buren drongen ze binnen via een deur. Daar werden geld en juwelen meegenomen. In de Onze-Lieve-Vrouwstraat drongen dieven binnen via een raam. Daar bestond de buit uit juwelen.