Pelt - In Sint-Huibrechts-Lille in De Vaart hebben de bewoners bij het ontwaken, zaterdagmorgen rond 6.30 uur, een inbraak vastgesteld. De dieven waren via het raam binnengedrongen. Het hele huis lag overhoop. Nog in Pelt aan het Wilhelm Schulteplein is een diefstal gepleegd op een werf. Daar werden een gereedschapskist en drank gestolen.