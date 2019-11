Genk - Een 61-jarige vrouw uit Genk is vrijdagmorgen rond 7 uur gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Cockerillplaats in Genk. Vrijdagmorgen rond 7.45 uur is een voetganger aangereden door een auto in de Transportlaan. Een 59-jarige Genkenaar raakte daarbij gewond. Bij een ongeval vrijdagmiddag in de Herenstraat is een 59-jarige Genkenaar gewond geraakt. Een fietser en een bus kwamen in aanrijding.