Vier inbraken

Hasselt - In Hasselt is van donderdag op vrijdag op vier plaatsen ingebroken. In de Zuster Stanislaslaan hebben de daders het raam van een huis opengebroken. Ze stalen er een spelconsole. In Stokrooie in de Beuzestraat hebben inbrekers een som geld gestolen. Bij een inbraak in Kuringen in de Volmolenstraat zou er niet meteen iets zijn meegenomen. Daar werd de inbraak donderdag rond 22 uur vastgesteld. In het centrum van de stad in de Willekensmolenstraat is een raam geforceerd. Daar zou niets zijn meegenomen.