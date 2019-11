Tongeren - Op de werf van een huis in de Viséweg in Tongeren zijn donderdagmorgen dieven geweest. Ze hadden de kabels van een kraan genomen. Mogelijk werden ze gestoord want de kabels werden opgerold teruggevonden bij de voordeur. In de Blaarstraat hebben dieven proberen inbreken. Er was schade aan de voordeur, maar ze geraakten niet binnen.