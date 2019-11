Twee inbraken

Heusden-Zolder - In de Schaapsweg in Heusden is woensdag rond 21 uur ingebroken. De zoon was alleen thuis en zat boven op de kamer. Hij hoorde lawaai en toen hij beneden ging kijken stonden de kasten. Er werden oude gsm-toestellen gestolen. De zoon was nog in de buurt gaan rondrijden maar kon de daders niet meer aantreffen. In Zolder in de Mommestraat is woensdagavond ook ingebroken. Het huis is beveiligd met een alarm maar de daders drongen enkel binnen in de kamers die niet onder alarm stonden. Via een slaapkamerraam raakten ze binnen. Het is niet duidelijk of er iets werd gestolen.