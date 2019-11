Genk - Bij het bedrijf Sabic in de Geleenlaan in Genk is woensdag even voor de middag een brandmelding geweest. Een sensor meldde dat er brand zou zijn aan een transformator. Uit voorzorg werd het bedrijf ontruimd. Bij Sabic produceren ze kunststofkorrels. Uiteindelijk bleek het om een vals alarm. De brandweer deed nog een controle maar er bleek inderdaad niets aan de hand.