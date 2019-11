Dieven slaan toe op drie werven

Lanaken / Maasmechelen - Op een werf in de Koninginnelaan in Maasmechelen is dinsdag een zware diefstal gepleegd. De daders zijn weg met erg veel werkmateriaal, gaande van slijpschijven, motorzaag, schroefmachines tot boormachines en professionele laser. Ook op een werf langs de Rijksweg hebben dieven proberen inbreken in de containers. Er werd veel schade aangericht. De buit is nog niet bekend. Op de Steenweg in Rekem is tijdens het verlengde weekend een diefstal gepleegd. De daders stalen er schroeven en koperen leidingen.