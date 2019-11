Lanaken - Tijdens het verlengde weekend zijn meerdere inbraken gepleegd in Lanaken. In een leegstaand huis in de Bilzerbaan konden de daders niets stelen. In Gellik in de Biesweg werd een auto gestolen. De diefstal werd zaterdag vastgesteld. In Veldwezelt is ingebroken in de school in de Berenhofstraat. De inbrekers doorzochten meerdere lokalen. Er werd niets gestolen. Nog in Veldwezelt in de Omstraat is ingebroken in een kantine. Daar werden flesjes sportdrank gestolen.