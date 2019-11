Diest - Dieven hebben de deur opengebroken om binnen te dringen in een voetbalkantine aan de Barenbergseweg. Zij hebben er geld gestolen. De diefstal is woensdag in de vooravond vastgesteld. Eerder is er ook al ingebroken. In Schoonaerde drongen dieven via een raam binnen in een café. Er is geld gestolen. De politie kreeg woensdag melding van de feiten.