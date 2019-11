Ongevallen

Diest - Op het kruispunt van de Nieuwe Dijkstraat en de Rodestraat in Schaffen kwam het woensdagavond rond 23 uur tot een aanrijding tussen een auto en een 28-jarige fietser uit Diest. Deze laatste liep daarbij verwondingen op en is naar het ziekenhuis in Diest gebracht. In de Hezestraat in Schaffen is woensdag een zwaargewonde fietsster aangetroffen. De 56-jarige vrouw uit Herselt werd in allerijl naar het ziekenhuis in Diest gebracht. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een verkeersongeval of om een val gaat.