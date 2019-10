Dilsen-Stokkem - Een bejaarde bewoner uit de Kantonsweg in Dilsen is woensdag rond 11.15 uur naar het ziekenhuis gebracht omdat hij mogelijk te veel CO binnenkreeg. Het huis zag volledig zwart. De brandweer kwam voor metingen. Er moest niet meer worden geblust. Mogelijk was het tv-toestel van de man de dag voordien ontploft. De bewoner was toen thuis maar hij was zich niet bewust van de situatie, en de ernst daarvan. Het huis is onbewoonbaar.