Genk - Een twintiger uit Genk is dinsdagavond voor de politie Carma gevlucht bij een controle op de Jaarbeurslaan. Daar stonden drie Genkenaars van in de twintig. Ze hadden drugs bij. De politie kon de jongeman die wegliep inrekenen. Hij vluchtte omdat hij zich niet aan de voorwaarden had gehouden die hem werden opgelegd. De Genkenaar werd gearresteerd. De drugs werden in beslag genomen. De twintigers kregen een pv.