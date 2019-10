Oudsbergen / Bree - Een bestuurder heeft maandagavond pak pv’s gekregen toen de politie Carma hem in zijn geaccidenteerde wagen aantrof op de Meeuwerkiezel in Bree. De man was onder onder invloed. Hij had geen geldig rijbewijs en de keuring van zijn auto was verlopen. De automobilist had even voordien een verkeersbord geramd op de Weg op Bree in Oudsbergen.